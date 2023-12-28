Rusya'dan ABD'ye 'Gazze' eleştirisi: 'Gerginliğe yol açtı'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gündemi değerlendirdi. ABD'nin Gazze siyasetini eleştiren Lavrov, "Şiddet döngüsünün durdurulması, Filistinlilere acı çektiren adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Doğu bölgesine yönelik siyasetinin Gazze Şeridi'nde gerginliğe yol açtığını belirterek, "Şiddet döngüsünün durdurulması, Filistinlilere acı çektiren adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.
Rus haber ajansı Tass'a röportaj veren Lavrov, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD'nin Orta Doğu bölgesine yönelik siyasetini değerlendirerek, "ABD'nin Orta Doğu'da perde arkasında diplomasi oynamaya yönelik girişimlerinin sonuçlarından herkesin bir ders çıkarması zamanı geldi. Washington'un arabuluculuk çabaları tekelleştirmeye ve meselenin (Filistin) uluslararası hukuk temelini baltalamaya yönelik yaklaşımı mevcut gerginliğe yol açtı" ifadesini kullandı.
Lavrov ayrıca Ukrayna ile çatışmaların durdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.
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