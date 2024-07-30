Aleksey Miranchuk bir ilki gerçekleştirdi: ABD'de tarihe geçen transfer!
Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Atlanta United, İtalya'da Atalanta forması giyen Rus oyuncu Aleksey Miranchuk'u kadrosuna kattı.
Atalanta'da forma giyen Rus futbolcu Aleksey Miranchuk, MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer oldu.
28 yaşındaki orta saha ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, yıldız oyuncu için Atalanta'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
MLS TARİHİNE GEÇTİ
ABD ekibi Atlanta United ile sözleşme imzalayan Aleksey Miranchuk, MLS'te forma giyen ilk Rus futbolcu olacak.
Geçen sezon Atalanta formasıyla 42 maça çıkan Miranchuk 4 gol 12 asistlik performans gösterdi.
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