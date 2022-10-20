ABD'den İran'a gözdağı: ABD'li komutan Umman açıklarındaki denizaltısını ziyaret etti

20 Ekim 2022 Perşembe, 13:43

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Erik Kurilla, Umman Denizi açıklarında konuşlanan nükleer denizaltı USS Virginia'yı ziyaret etti.

Kurilla, ABD Donanması 5. Filosu komutanı Amiral Yardımcısı Brad Cooper ile denizaltı içinde görüştü.

Kurilla'nın denizaltı ziyareti, NATO'nun Avrupa'da planladığı yıllık nükleer tatbikatlara başlamasının ardından geldi.

İran ve Rusya ile gerginliği arttığı bir dönemde denizaltıda 8 saat kalan Kurilla, “geminin yeteneklerinin uygulamalı bir gösterimine” ilişkin bilgi aldığını açıkladı.

Kurilla, "Virjinya denizaltısı, ABD kuvvetlerinin denizlerdeki esnekliğini, beka kabiliyetini, hazırlığını ve kabiliyetini gösteriyor" dedi.