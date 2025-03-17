ABD'den İran'a uyarı: Tüm seçenekler masada

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:32

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:32

ABC News kanalının "This Week" programına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Waltz, ABD'nin saldırılarında "çok sayıda Husi liderin hedef alınarak öldürüldüğünü" kaydetti.

Bu saldırıların eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde düzenlenenlerden farklı olduğuna işaret eden Waltz, "Buradaki fark, ilk olarak Husi liderliğinin peşine düşmek ve ikinci olarak İran'ı sorumlu tutmak" diye konuştu.

Waltz, "Sadece ABD savaş gemilerini değil küresel ticareti de hedef alan ve Husilerin dünyanın en stratejik iki deniz yolunu kapatmasına yardım eden İran'dır" dedi.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, bu silahları edinmesini önlemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

İran’ın nükleer programının sadece zenginleştirme değil füze sistemleri ve silahlanma aşamalarını da içerdiğini savunan Waltz, "Ya bunları teslim eder ve doğrulanabilir bir şekilde vazgeçerler ya da bir dizi başka sonuçla karşı karşıya kalabilirler" diye konuştu.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.