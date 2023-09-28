ABD'den 'İran'ın İHA programını destekleyen' Türk şirketlere yaptırım

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:12

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:12

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) beş şirket ve iki vatandaşı kara listeye aldı.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı iddia edilen İran'a ait Shahed insansız hava araçlarının üretimi için servo motorların satın alınmasında rol oynadıkları gerekçesiyle şirket ve şahıslara yaptırım uyguladı.

İran şirketi Pishgam Electronic Safeh (PESC), Hong Kong merkezli Hongkong Himark Electron Model Limited, Türkiye'den Dal Enerji ve Anka Port ile BAE'den Farhad Ghaed yaptırım listesine alındı.

Bu şirketlerin, "ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD'li şirket ve vatandaşlarla iş yapmalarının yasaklanacağını" belirtildi.

OFAC'tan yapılan açıklamada, "Türkiye merkezli Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Dal Enerji) ve Anka Port İç Ve Dis Ticaret İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi (Anka Port), PESC'nin Hongkong Himark'tan servomotor tedarikini desteklemek için toplamda yüz binlerce dolarlık finansal işlemleri kolaylaştırarak PESC'nin ABD ve uluslararası finansal sistemlere erişimini sağladı" denildi.

Açıklamada, Dal Enerji'ye dikkat çekilerek, "Dal Enerji, 15 Kasım 2018 tarihinde veya sonrasında Triliance Petrochemical Co. şirketine maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak veya bu şirkete mali, maddi veya teknolojik destek sağlamak ya da bu şirkete mal veya hizmet sağlamakla suçlanan İran Kimya Endüstrileri Yatırım Şirketi'ni (ICIIC) desteklemek amacıyla İran'ın yasadışı petrokimya satışları için yüz binlerce dolarlık ödeme yapılmasını kolaylaştırmıştır" ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE 5 ŞİRKETE YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

ABD Maliye Bakanlığı, daha önce Rusya’nın Ukrayna'da kullandığı malzemeleri sevk etmekle suçladığı Türkiye merkezli beş şirket ve bir kişiye yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Margiana İnşaat Dış Ticaret, Demirci Bilişim Ticaret Sanayi, Denkar Gemi İnşaat, CTL Limited, ID Ship Agency ve bu şirketin sahibi İlker Doğruyol yer aldı.