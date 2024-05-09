ABD’den İsrail’e soğuk duş: Daha fazla sevkıyat durdurulabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD’nin İsrail’e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkıyatını durdurmasının ardından daha fazla silah sevkiyatının durdurulabileceği sinyalini verdi.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 08:29
ABD’den İsrail’e soğuk duş: Daha fazla sevkıyat durdurulabilir
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ABD’nin İsrail’e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkıyatını durdurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller açıklamalarda bulundu.

Miller, ABD hükümetinin bir sevkıyatı durdurmasının ardından İsrail’e gönderilecek diğer silah sevkıyatlarını da gözden geçirdiğini söyledi.

Miller, "Saldırılarda bugüne kadar çok fazla Filistinlinin öldüğünü görüyorsunuz. Bir süredir bu sonuçların kabul edilemez olduğu konusunda nettik. Bir sevkıyatı durdurduk. Diğer potansiyel silah sistemlerini gözden geçiriyoruz. Burada daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, "En başından bu yana İsrail’in savaş alanındaki sivilleri hesaba katmadan ve korumadan Refah’a büyük bir saldırı başlatmaması gerektiği konusunda çok nettik. Ve yine durumu değerlendirirken, yüksek faydalı yük mühimmatlarının sevkiyatını durdurduk. Bu sevkiyatla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğimize dair nihai bir karar vermedik” demişti.


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