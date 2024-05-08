İsrail Başbakanı Netanyahu, CIA Direktörü Burns ile görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinde rol alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bir araya geldi.
Yerel kaynaklar, Netanyahu ile Burns arasında Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleşen görüşmenin sona erdiğini belirtti.
Resmi makamlardan Netanyahu-Burns görüşmesine ve ele alınan konulara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan İsrail basını görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusuna kara saldırısı ve Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin ele alındığını aktardı.
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