ABD'den Kanadalı eski olimpiyat sporcusu Wedding'in yakalanması için 10 milyon dolar ödül

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:54

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:55

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'uyuşturucu kaçakçısı' olduğu iddia edilen Wedding'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu'nun, Wedding'in yakalanmasını sağlayacak bilgiyi paylaşan kişilere 10 milyon dolar ödül vereceği kaydedildi.

Wedding'in Meksika'da yaşadığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu ödülün Kanada ve Meksika ile koordinasyon halinde verileceği bildirildi.

EN ÇOK ARANAN KAÇAKLAR LİSTESİNDE

ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada Wedding'in 'uyuşturucu kaçakçılığı' yaptığı gerekçesiyle en çok arananlar listesine alındığı belirtildi.

Uyuşturucu suçlarının yanı sıra çok sayıda cinayeti organize ettiği suçlamalarının da yöneltildiği bildirilen Wedding, 2002'de Utah'ın Salt Lake kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılmıştı.

RYAN JAMES WEDDING KİMDİR?

Ryan James Wedding, 14 Eylül 1981'de Thunder Bay, Ontario, Kanada'da doğdu. Kanada'nın 2002 Salt Lake City Kış Olimpiyatları'nda snowboard branşında ülkesini temsil etti ve paralel büyük slalom kategorisinde 24. sırada yer aldı. ?

Ancak, spor kariyerinin ardından suç dünyasına karışan Wedding, 2010 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giydi ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Meksika'ya kaçtı ve burada Sinaloa Karteli'nde yüksek bir konuma yükseldi. ?

2024 yılında ABD Adalet Bakanlığı, Wedding'i uluslararası bir suç örgütünün lideri olarak suçladı. Bu örgüt, Kolombiya'dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden Kanada'ya yüzlerce kilogram kokain sevkiyatı yapıyordu. Ayrıca, Wedding'in bu uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı olarak birden fazla cinayeti planladığı iddia edildi. ?

Wedding, 6 Mart 2025 tarihinde, 'FBI'ın en çok aranan 10 kaçak' listesine eklendi. Yetkililer, Wedding'in Meksika'da saklandığını ve "El Jefe", "Giant" veya "Public Enemy" gibi takma adlarla tanındığını belirtti. FBI, Wedding'in tutuklanması ve iadesi için 50 bin dolara kadar ödül teklif etti. ?

Wedding'in suç örgütü, Kolombiya'dan kokain sevkiyatını Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden Kanada'ya ulaştırıyor ve bu süreçte şiddet eylemlerine başvuruyordu. Özellikle, Kasım 2023'te Ontario, Kanada'da iki aile üyesinin öldürülmesi ve Mayıs 2024'te başka bir kişinin uyuşturucu borcu nedeniyle öldürülmesi gibi olaylar, Wedding ve suç ortakları tarafından yönetildiği iddia edildi. ?

Wedding'in şu an nerede olduğu bilinmemekte. Yetkililer, onun yakalanması için uluslararası bir insan avı başlatıldığını duyurdu. FBI, Wedding'in silahlı ve tehlikeli olduğunu belirtmekte ve halktan herhangi bir bilgiye sahip olanların yerel FBI ofisleriyle iletişime geçmelerini talep etmekte.