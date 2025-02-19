Bin Ladin'i öldüren asker 'esrar' ticaretine girdi!

SEKTÖRE GİREN ÜNLÜLER

ABD'de pek çok ünlü bu işten büyük kazanç elde ediyor. Esrar çiftlikleri kuran veya esrarla ilgili ürünler satanların listesi giderek uzuyor.

Aralarında kimler yok ki... Ünlü Rap yıldızı Snoop Dogg en bilinenleri. Woody Harrelson, Martha Stewart ve Mike Tyson gibi isimler de bu sektöre adım atmış durumda.