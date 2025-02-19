Bin Ladin'i öldüren asker 'esrar' ticaretine girdi!
Terör örgütü el-Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldüren ekipte yer almasının ardından ABD çapında şöhret sahibi olan eski deniz komandosu, radikal bir kariyer değişikliği yaparak esrar ticaretine girdi.
Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesine göre, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.
Hint keneviri köklerinden elde edilen esrar maddesi ise pek çok ülke gibi Türkiye'de de 'yasadışı uyuşturucu madde' olarak kabul ediliyor.
Fakat diğer bazı ülkeler ve özellikle ABD'nin belirli eyaletlerinde durum böyle değil...
Bazı eyalet yasalarına göre, hint keneviri üretimi ve satışı, özellikle 'tıbbi kullanım' çerçevesinde çeşitli yasal standartlara bağlı olarak gerçekleştirilebiliyor.
SEKTÖRE GİREN ÜNLÜLER
ABD'de pek çok ünlü bu işten büyük kazanç elde ediyor. Esrar çiftlikleri kuran veya esrarla ilgili ürünler satanların listesi giderek uzuyor.
Aralarında kimler yok ki... Ünlü Rap yıldızı Snoop Dogg en bilinenleri. Woody Harrelson, Martha Stewart ve Mike Tyson gibi isimler de bu sektöre adım atmış durumda.
Bu son derece kârlı sektöre New York'tan adım atan en yeni isimlerden biri de dünya çapında 'Bin Ladin'i öldüren asker' olarak tanınan eski deniz komandosu Robert O’Neill.
ABD kamuoyu onu, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i Pakistan'da saklandığı yerde bulup öldüren Seal Team Six adlı ABD özel kuvvet gücünün düzenlediği 'Neptün Mızrağı' operasyonundaki rolüyle tanıdı.
ÜZÜLDÜĞÜ TEK NOKTA...
Bin Ladin'i öldürmekten dolayı pişman olmadığını ve görev sırasında 'ölmeye hazır olduğunu' belirten O’Neill, üzüldüğü tek noktanın, Bin Ladin'in o sırada odada bulunan ve bütün olan bitene şahit olan iki yaşındaki oğlu olduğunu belirtti.
New York Post’a konuşan O’Neill, PTSD (travma sonrası stres bozukluğu) ile mücadele eden askerleri izlerken edindiği deneyimlerin, esrar satmaya başlamasında kendisine ilham verdiğini söyledi.
Eski komando basına demecinde, 'esrarın bir takım faydaları olduğunu' öne sürdü.
"GÖREV SIRASINDA KULLANMAYIN"
O’Neill, görevdeyken asla esrar kullanamadığını belirtirken, aktif görevdeki askerlerin böyle bir şey yapmasının hoş karşılanmayacağını söyledi.
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