Esad'ı çikolata reklamında oynattılar... 'Erdoğan ayrıntısı' dikkat çekti!
Yapay zeka yardımıyla, Suriye'nin devrik devlet başkanı Beşar Esad'ın oynatıldığı bir çikolata reklamı internette izlenme rekorları kırdı.
Suriye'de üretilen, 'Rollana Chocolate' adlı yerel bir markaya ait olan reklam, "Beşar Esad'ın kaçışı... Ekranlarda ilk kez" başlığıyla, markanın Instagram hesabından paylaşıldı.
Reklamda, Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan kaçmaya çalışırken farklı kılıklara girmesi tasvir edildi.
Esad, reklamda babası Hafız Esad ve Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler gibi figürlerin yanı sıra palyaço ve korsan kılığında gösterildi.
ERDOĞAN AYRINTISI
Rollana Chocolate reklamı ayrıca, Esad'ın bir konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben söylediği, "Erdoğan ile neden görüşeyim? Soğuk bir şeyler mi içeceğiz?" ifadesine atıfta bulunan bir diyaloğu da içeriyor.
Arap basını ve çoğunluğu Arap ülkelerinden sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken reklam çok sayıda beğeni alırken binlerce kullanıcı, birbirinden esprili ifadeleri yorumlarda paylaştı.
Esad, Aralık 2024'te 13 yıllık iktidarının adeta birkaç gün içinde çökmesinin ardından, ülkesini terk ederek Moskova'ya sığınmıştı.
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