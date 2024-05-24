ABD'den Kenya açıklaması: 'NATO üyesi olmayan ana müttefik'

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı, "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanımaktan gurur duyduklarını ve bunun ABD-Afrika ilişkilerine yeni bir açılım getireceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:00
ABD'den Kenya açıklaması: 'NATO üyesi olmayan ana müttefik'
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ağırladığı Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Joe Biden, konuşmasının başında, ABD olarak Kenya'yı "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanımak üzere Kongre'ye bildirim yapacaklarını ve bu adımı atmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Söz konusu açılımın, ABD-Kenya ve ABD-Afrika ilişkileri açısından çok önemli dönüm noktası olduğunu söyleyen Biden, Sahra Altı Afrika'sında Kenya ile beraber DEAŞ ve Eş-Şebab gibi terör örgütlerine karşı birlikte mücadele verdiklerini ve bu işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.

Nijer'deki askeri hükümetin mart ayında yaptığı açıklamada ABD ile olan askeri işbirliği anlaşmasını feshedeceğini duyurmasının ardından ABD'nin attığı bu adım dikkati çekerken, bundan sonra Afrika'daki Amerikan askeri varlığının seyri merak ediliyor.

ABD tarafından "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine alınan ülkeler, özellikle savunma alanında öncelikli ülkeler kategorisinde değerlendiriliyor.

Söz konusu adımla Kenya, ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagonun düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek.

Kenya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Brezilya'nın da bulunduğu "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine Sahra Altı Afrika'sından eklenen ilk ülke olacak.


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