ABD’den küresel gıda krizi için 100 milyon dolarlık destek

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:37

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:37

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada küresel gıda krizine yönelik destekte bulunulacağı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, “ABD uzun süredir küresel gıda krizi ile mücadelede ön saflarda yer alıyor. İki önemli boyuta odaklanarak liderliğimizde kararlılığımızı sürdürüyoruz. Küresel gıda talebi 2050'de yüzde 50'ye yükselecek. Ancak iklim değişikliği nedeniyle, aynı dönemde başlıca mahsullerin tarımsal verimleri düşebilir. Bu tehlikeli durum fiyat artışlarına, gıda güvensizliğine, sosyal huzursuzluğa, siyasi gerilimlere ve çatışmalara yol açabilir” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada bu durumu önlemek için destekte bulunulacağı vurgulanarak, “Bereketli topraklar ve verimli mahsuller olmadan asla gıda güvenliğini sağlayamayız. ABD Uyarlanmış Ürünler ve Topraklar Vizyonu (VACS) programı aracılığıyla 100 milyon dolarlık yardım sağlanacak. 'Geleceği Besle' programının bir parçası olarak VACS, başlangıçta Afrika kıtasına odaklanarak toprakların haritalandırılması ve analiz edilmesini, daha iyi çiftlik yönetiminin teşvik edilmesini ve kuraklık etkilerinin hafifletilmesini sağlayacak. Ayrıca iklim değişikliğine, böceklere, kötü hava koşullarına karşı dayanıklı ürün çeşitleri de teşvik edilecek” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu yardımla, kritik tarımsal kalkınma programlarını desteklemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir tarım için besleyici ürünlere ve verimli topraklar sağlayan gıda güvenliği girişimleri konusunda uluslararası toplumla ortaklık kurmaya kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.

