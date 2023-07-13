ABD'de üretici enflasyonu da beklentinin altında
ABD'de üretici fiyatları yıllık bazda üç yılın en yavaş artışını kaydetti.
ABD'de Haziran ayında üretici fiyatları yıllık olarak yüzde 0,1 arttı.
Aylık olarak ise artış yüzde 0,1 olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 olarak belirlenmişti.
Çekirdek göstergelerde ise beklentilere paralel bir tablo ortaya çıktı.
Gıda ve enerji hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,1 artış gösterdi. Yıllık olarak bakıldığında ise yüzde 2,4'lük artış izlendi.
Küresel tedarik zincirlerinin normalleşmesi, emtia fiyatlarının istikrar kazanması ve tüketici talebinin ürünlerden ziyade hizmetlere yönelmesi, genel olarak üretici düzeyinde enflasyonist baskıların hafiflemesine yardımcı oldu.
Ulaştırma ve depolama maliyetlerindeki keskin düşüşe rağmen hizmet maliyetleri yükseldi. Ürün fiyatları ise çok az değişti.
Rakamlar, ayrı verilerin tüketici fiyatlarının Haziran ayında 2021'den bu yana en yavaş hızda arttığını göstermesinden sadece bir gün sonra geldi.
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