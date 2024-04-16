ABD'den Kuzey Kore iddiası: Biyolojik silah programı yürütüyor

ABD, Kuzey Kore'nin gen düzenleme yöntemi CRISPR'ı kullanarak biyolojik silahlar üretmeye çalıştığını öne sürdü.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:08
ABD'den Kuzey Kore iddiası: Biyolojik silah programı yürütüyor
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ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 "Silahların Kontrolü, Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Anlaşmaları ve Taahhütleri" raporu yayımlandı.

Raporda, Kuzey Kore'nin CRISPR gibi genler üzerinde düzenleme ve değişim yapılmasını sağlayan teknolojileri kullandığı ve biyolojik silahlar ürettiği uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore'nin ekipman ve malzeme tedarik etmek için diğer ülkelerle işbirliği yaptığı iddia edilen raporda, Pyongyang yönetiminin biyolojik silahların üretilmesi ve kullanılmasını yasaklayan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne taraf olduğu hatırlatıldı.

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) 2023 raporunda da Kuzey Kore'nin kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğu öne sürülmüştü.

İngiltere tarafından taslağı sunulan ve 1972'de imzalanıp 1975'te yürürlüğe giren ilk çok taraflı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklayıp bu silahları imha etmeyi öngörüyor.

Biyolojik silah üretimini yasaklayan sözleşmenin tarafları arasında Türkiye'nin de dahil olduğu 183 ülke bulunuyor.


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