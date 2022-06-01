ABD'den Kuzey Kore'nin olası 'nükleer denemesine' yaptırım tehdidi
ABD'li yetkililer, nükleer test denemesi yapması durumunda Kuzey Kore'ye yaptırım uygulayacağını dile getirdi.
ABD, yeni bir nükleer test denemesi yapması halinde Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.
ABD, Güney Koreli ve Japon yetkililerce yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk nükleer denemesini yakında gerçekleştirebileceği belirtildi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, halihazırda Kuzey Kore'ye karşı yürürlükte olan yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayarak Kuzey Kore'nin başka bir nükleer deneme yapması halinde "Bu son kararda denediğimiz gibi kesinlikle ek yaptırımlar için bastıracağız" ifadesini kullandı.
Söz konusu açıklama, 26 Mayıs'ta Çin ve Rusya'nın, ABD tarafından sunulan ve nükleer savaş başlıkları taşımak için kullanılabilecek kıtalararası balistik füzelerin fırlatılması için Kuzey Kore'ye yönelik yeni ve sert yaptırımlar uygulanmasını öneren BM kararını veto etmesinin ardından geldi.
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Çin ve Rusya'nın vetolarının, Kuzey Kore'yi korumak ve ülkenin daha da güçlenmesine "açık çek vermek" anlamına geldiğini söylemişti.
BM, 2006'da ilk nükleer denemesini yapmasından bu yana Kuzey Kore'ye çeşitli yaptırımlar uyguluyor.
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