ABD'den Rusya açıklaması: Temasları sürdürmeliyiz
ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Sputnik'in aktardığına göre, Austin, "Dostlarımızla konuşabilmemiz gerektiği gibi düşmanlarımızla da konuşabilmemizin önemli olduğuna inanıyorum. Bu iletişim kanallarını açık tutmak önemli" dedi.
Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerin ortasında bile telefonu elime alıp Rus savunma bakanıyla konuşma fırsatı olduğunu ifade eden Austin, bu durumun krizlerle daha fazla başa çıkabilmek için korunması gereken kritik bir fırsat olduğunun altını çizdi.
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