ABD'den Rusya açıklaması: Temasları sürdürmeliyiz

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:38
ABD'den Rusya açıklaması: Temasları sürdürmeliyiz
Abone Ol google-news

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Austin, "Dostlarımızla konuşabilmemiz gerektiği gibi düşmanlarımızla da konuşabilmemizin önemli olduğuna inanıyorum. Bu iletişim kanallarını açık tutmak önemli" dedi.

Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerin ortasında bile telefonu elime alıp Rus savunma bakanıyla konuşma fırsatı olduğunu ifade eden Austin, bu durumun krizlerle daha fazla başa çıkabilmek için korunması gereken kritik bir fırsat olduğunun altını çizdi.


ABD Rusya

İlgili Haberler

ABD'den Gazze'de 'yakıt' çağrısı

ABD'den Gazze'de 'yakıt' çağrısı
ABD’den Balkan ülkelerine 'Rusya' yaptırımı

ABD’den Balkan ülkelerine 'Rusya' yaptırımı
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine "yaklaşık 58 saldırı" düzenlendi

En Çok Okunan Haberler