ABD'den Rusya uyarısı: Giderek daha fazla avantaj elde ediyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines, Ukrayna’ya yönelik yeni ödeneklerin Kongre tarafından onaylanması konusundaki belirsizliğin Rusya’nın Ukrayna’da giderek daha fazla avantaj elde etmesine neden olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:32
ABD'den Rusya uyarısı: Giderek daha fazla avantaj elde ediyor
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, ABD Senatosu İstihbarat Seçilmiş Komitesi’nde yaptığı konuşmada Ukrayna’ya yönelik yeni ödeneklerin Kongre tarafından onaylanması konusundaki belirsizliğin Rusya’nın işine yaradığını ve savaş alanındaki durumu giderek Moskova’nın lehine çevirdiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Haines, “Bu çıkmaz Rusya’nın stratejik avantajına hizmet ediyor ve durumu giderek Moskova’nın lehine çeviriyor. Rus savunma sanayii uzun menzilli saldırı silahlarının, topçu mühimmatının ve gerekirse uzun ve yoğun bir savaşa dayanılabilmesini sağlayacak diğer silahların üretimini önemli ölçüde artırıyor” diye konuştu.

Haines, Batılı ülkelerin yapacağı askeri yardıma ilişkin belirsizliğin artması nedeni ile Rusya’nın 2023’ün sonundan bu yana savaş alanında sürekli ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.


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