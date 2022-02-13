ABD'den Rusya'ya yaptırım mesajı
ABD Rusya'yı, ekonomisini zora sokacak askeri ve ekonomik yaptırımlar konusunda uyardı.
The Guardian'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Derek Chollet, başkan Joe Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde devreye sokulacak olan 'hızlı ve ciddi maliyetler' ile ne demek istediğini açıkladı.
Chollet, BBC'nin Sunday Morning programında sözü edilen bu yaptırımların; Rus ekonomisine kayda değer zorluklar getireceğini ve Rusya'yı diplomatik olarak izole edeceğini, stratejik açıdan da askeri gerileme sağlamasına yol açacağını; bu durumun da NATO'nun doğu sınırlarında askeri kapasitesini güçlendireceğini belirtti.
Potansiyel bir Rus işgalinin nasıl olabileceği hakkında konuşan Chollet şunları söyledi:
"Hangi biçimde olursa olsun (hava saldırıları, kara saldırısı, vb.) durum Ukrayna için oldukça tehlikeli olacaktır."
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