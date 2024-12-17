ABD'den Suriye'de IŞİD operasyonu

Yayınlanma: 17.12.2024 - 07:42

Güncelleme: 17.12.2024 - 07:42

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’deki terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Daha önceden Esad rejimi ve Rusya’nın kontrolünde olan bölgeleri hedef alan saldırılarda 12 IŞİD’li teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Saldırıların IŞİD’in Suriye’de yeniden yapılanmasını önlemeyi ve IŞİD üzerindeki baskıyı sürdürmeyi amaçladığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre sivil kayıp yaşanmadığı aktarıldı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise, saldırılarla ilgili olarak "Bölgedeki müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışan CENTCOM, IŞİD’in yeniden yapılanmasına ve Suriye’deki mevcut durumdan yararlanmasına izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.



