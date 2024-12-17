Afgan ABD askerleri!

17 Aralık 2024 Salı

Suriye’deki gelişmelerin nasıl seyredeceğini öngörmek için benzer durumların ne tür sonuçlar doğurduğunu mutlaka dikkatte tutmak gerekir. Elbet her ülkenin kendine göre gerçekleri vardır. Ancak ne pahasına olursa olsun bölgenin yeniden yapılandırılmasını kafaya koymuş olanların uyguladığı yöntemler var. Bunların özü değişmiyor. Bazı rötuşlar, geri adımlar, zamana yaymalar olabilir ama yöntem aynı.

Yöntem şu:

Hedef ülke olabildiğince çok parçaya ayrılacak. Parçalar birbirleriyle kavgalı olacak ama tümüyle ayrılacak kadar da keskin olmayacak. Bütüncül, kendi kararlarını bağımsız şekilde kendisinin alabileceği bir devlet gücüne sahip olmayacak. Doğal kaynaklarını ABD merkezli çokuluslu şirketler işletecek.

Oyunun şu anda aktif olarak sürdürüldüğü yer Suriye!

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Bugün, başta Suriye olmak üzere bütün bölge ülkelerine ders olması gereken bir ülkeyi sütuna yatıralım:

Afganistan!

29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından hemen sonra Türkiye’yi tanıyan ilk iki devletten biri olan Afganistan, çağın değerlerini yakalamış bir devlet olarak tarih sahnesinde yer almak istiyordu. Ne yazık ki zaman öyle seyretmedi. 1979’da Sovyetler Birliği’nin bu ülkeyi işgal etmesi, kendisinin de sonunu hazırlayan nedenlerden biri oldu.

ABD, Afganistan’ın Rusya’nın etkisine girmemesi için yerel muhalefeti örgütledi. Bu yapıdan Taliban doğuruldu. Mevcut devlet yapısı yıprandı. ABD, 2001’de ikiz kulelerin yıkılmasının sorumlusu olarak Afganistan’daki terör örgütlerini işaret edip bu ülkeyi işgal etti.

İşgal 2021’e kadar sürdü. ABD ile işbirliği içinde ülkeyi yönetenlerle Taliban “düşmandı”. Bu zaman diliminde komşu Pakistan’da kamplar kuran Taliban bu ülkenin yapısını da zedeledi. ABD, Afganistan’ı terk ederken ülke içindeki işbirlikçileri, “Bizi bırakmayın” diye adeta yalvardı. ABD uçakları havalanırken tekerine yapışıp salkım salkım düşenler hâlâ belleklerde.

ABD çekilirken Taliban’ın en erken 3-4 ayda tüm ülkeyi ele geçirebileceğini duyurdu. 3 gün sürdü! Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Taliban kadınları örtmekle, eve kapatmakla işe başladı, sürdürüyor. Ülke şimdi 14 parça!

Kaçanların bir bölümü Türkiye’ye geldi. 3 yıldır İran sınırımızdan giren genç, erkek, Afgan gruplarını konuşuyoruz.

Türkiye’de Suriyelilerden sonraki büyük grupların başında gelen Afganların bir bölümü çobanlık, inşaat işçiliği gibi benzer işlerde çalışıyor.

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Gelelim işin en kritik noktasına...

ABD, Türkiye’ye getirilmesini kolaylaştırdığı Afganların 60-70 bin kişilik bölümünü Türkiye dışına çıkarıp “Amerikan askeri” yaptı.

Bu askerlerin on binlerle ifade edilen kısmını Yunanistan’daki üslerine yerleştirdi, özel olarak eğitti. Bir bölümünü de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yeni kurmakta olduğu üslere yerleştirmeye hazırlanıyor.

ABD, 2003 yılı sonrasında Irak’ı işgal ederken ordusunda Güney Amerika kökenliler de vardı. Onlara belli bir süre ordusunda savaşma karşılığı Amerikan yurttaşlığı veriyordu. Irak işgalinde ölen, yaralanan Amerikan askerleri ABD’ye dönünce ciddi travmalar yaşamış, bunlar filmlere konu olmuştu.

Öyle anlaşılıyor ki ABD’nin, BOP’un yeni evrelerinde, Rusya ile gireceği gerilimlerde kullanacağı askerlerinden önemli bölümü Afgan olacak!

Müslüman coğrafyasına karşı, Müslüman Afgan kökenli Amerikan askerleri!

Varsın Afganistan, Amerikan politikaları sonucu düştüğü girdapta kıvransın dursun!

Buradan Suriye’nin çıkaracağı çok ders var.

Ya Türkiye’nin?