ABD'den tahıl anlaşması açıklaması: 'Türkiye'nin rolünden memnunuz'
ABD Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Anlaşması’na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü Miller, Türkiye'nin “üretken" rolünün memnuniyetle karşılandığını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından memnun olduklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ağustos ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım” diye cevap verdi.
Miller, Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında, "En başında bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmede yardımcı olmak konusunda çok yapıcıydılar" ifadesine yer verdi.
Bakanlık Sözcüsü, Türkiye’nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.
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