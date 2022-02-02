ABD'den Türkiye'nin F-16 talebine 'sürecin başında' mesajı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’nin ABD’den 40 adet yeni nesil F-16 ve modernizasyon kiti satın almasının gündemde olduğu bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dün S-400 ve F-16 açıklaması geldi. Ankara’nın yeni F-16 savaş uçakları satın alma talebinde “sürecin başında” olunduğu belirtilirken Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi almasına yönelik eleştiriler de yinelendi. “Ankara’nın son zamanlardaki bazı çatışmalara karışması yararsız ve bölgesel güvenliği baltalıyor” ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNUYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müşteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu imzalı, Kongre üyesi Chris Pappas’ın bir sorusuna yanıt mektubunda, “Türkiye, birçok stratejik çıkarları paylaştığımız uzun süreli bir NATO müttefikimizdir. Ankara, özellikle son dönemde Doğu Avrupa, Balkanlar ve Afganistan’daki ittifak misyonlarında önemli katkılarda bulunmayı sürdürüyor” denildi. Mektupta, “Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve işbirliğine dayalı savunma ilişkilerine verdiği destek, bölgedeki kötü etkinin önemli bir caydırıcısı olurken, Türkiye’nin faaliyetleri Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya’daki birçok çabamıza yardımcı oluyor. ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerçek zorluklara rağmen Türkiye, sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören önemli bir müttefik olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Mektupta aynı zamanda, Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye ile aynı fikirde olmadığı alanlar bulunduğu, “Ankara’nın son zamanlardaki bazı çatışmalara karışmasının yararsız olduğu ve bölgesel güvenliği baltaladığı” savunuldu. ABD’nin, Türkiye’nin S-400 alımına karşı olduğu bir kez daha vurguladı ve Rusya’dan daha fazla silah alımının ek yaptırımlara sebep olabileceği belirtildi. Mektupta, “ABD yönetimi, Türkiye’nin dış politikasını ABD ve NATO ile uyumlu hale getirmesini istemeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

"SÜRECİNİN HENÜZ BAŞINDA”



Ankara’nın F-16 alma talebine de değinilen mektupta, ABD hükümetinin Ankara’dan yeni F-16 savaş uçakları satın alma ve modernizasyon talebi ile ilgili, “Bakanlık, önerilen satışı inceleme sürecinin henüz başında” denilirken herhangi bir satışın onaylanması durumunda kongrenin onayından da geçmesi gerektiğine işaret edildi.