TSK'den ABD ziyareti: F-16 heyeti Pentagon'da

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Komisyona sunuş konuşmasında Akar, F-16 talebi ve benzeri sorunları görüşmek üzere Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin ABD’de bulunduğu bilgisini paylaştı. Yunanistan’la ilişkilere değinen Akar, “Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın yaptığı her türlü haksız hukuksuz eylemlere, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık verilmektedir” dedi. Akar, Libya’daki yabancı güçlerin çekilmesi çağrılarıyla ilgili “Biz Libya’da yabancı güç değiliz. Biz olmasaydık şu anda Libya’daki seçimler olmazdı” ifadelerini kullandı.

‘S-400’LER GEREKLİ DURUMDA KULLANILIR’

Muhalefet ile Akar arasında S-400 tartışması yaşandı. CHP’li Bülent Kuşoğlu, muhalefetin S-400 alımını desteklediğini ve konuyu siyasi malzeme yapmadıklarını belirtirken, “Gelinen noktada bugün 2.5 milyar dolar ödediğimiz bu silah sistemini birkaç yıldan beri kuramadık, kurmadık, kurdurmadılar ve kullanamıyoruz. Bugün S-400 meselesi, dünya arenasında maalesef Türkiye için bir anlamda, mahcubiyet projesi olmuştur” dedi. Akar ise “S-400 bir savunma silah sistemi olup S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır” derken muhalefet milletvekillerinin “S-400’ler nerede, ne zaman operasyonel hale gelecek?” soruları üzerine “Türkiye’ye bir hava taarruzu oldu da S-400’ü bulamadık mı? Bu bir askeri konu, birtakım tedbirlerimiz, çalışmalarımız var. Gerekli yerde ve zamanda kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. Öte yandan MSB bütçesinin diğer görüşmelere göre kısa sürmesi de tartışmaya neden oldu.