ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tahıl anlaşmasındaki liderlik rolünü tekrar üstlenmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü tekrar üstlenmesini bekliyoruz” dedi.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 07:18
ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tahıl anlaşmasındaki liderlik rolünü tekrar üstlenmeli
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 17 Temmuz’da süresi dolan Tahıl Anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Blinken, “Dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duydukları yiyecekleri uygun fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü bu işi rayına oturtması için tekrar üstlenmesini bekliyoruz” dedi.

Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini eleştiren ve Ukrayna’nın insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Blinken, “Umarım dünya bunu izliyordur ve Rusya’nın Ukrayna’daki hedeflerine ulaşmak için gıdayı nasıl alaycı bir şekilde manipüle ettiğini görüyordur” ifadelerini kullandı.


ABD tahıl anlaşması

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