ABD'den Türkiye'ye mesaj: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucu
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında önemli bir arabulucu olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında soruları yanıtlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ziyaretine yönelik soruları Türk makamlarına havale etti.
Ned Price, diğer taraftan Türkiye’nin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nde önemi bir aracı olduğunu dile getirdi.
Price, "Geniş çerçevede Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucudur. Sıklıkla ifade ettik, başta Ukrayna olmak üzere ABD ve ortaklarıyla koordine edildiği sürece Rusya’nın saldırısını durdurmak için gösterilen tüm çabaları destekliyoruz" diye konuştu.
ABD, BORRELL'İN TEKLİFİNİ İNCELİYOR
Price, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in İran ve ABD’ye "İran Nükleer Anlaşması"nda atmaları gereken adımları içeren bir teklif verdiklerine yönelik açıklamasına dair soruya, “Yüksek Temsilci’nin bize, İran’a ve OKEP (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) katılımcılarına verdiği karşılıklı olarak dönüş için atılması gerekenler konusunda teklifini inceliyoruz. Bu konudaki görüşümüzü Avrupa Birliği'ne bildireceğiz” yanıtını verdi.
Price ayrıca, masada hazır bir anlaşma olduğunu ve İran’ın bu anlaşmaya bir an önce dönmesi gerektiğini savundu.
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