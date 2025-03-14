ABD’den ‘Türkiye’yi Ortadoğu’ya çekme’ girişimi

Yayınlanma: 14.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 04:00

Yasa tasarısı, Türkiye’ninABD Dışişleri Bakanlığı çatısı altıdaki Avrupa ve Avrasya Bürosu’ndan Yakın Doğu Bürosu’na taşınarak resmi olarak “Ortadoğu ülkesi” statüsüne alınmasını öngörüyor. Temsilciler Meclisi üyeleri Cumhuriyetçi Gus Bilirakis ile Demokrat Brad Schneider tarafından sunulan “Türkiye ile Diplomatik İlişkileri Yeniden Düzenleme Yasası” ile Türkiye’nin diplomatik statüsünün İran, Suriye ve Libya ile aynı bölgede tanımlanması amaçlanıyor.

Yasa tasarısına gerekçe olarak “Türkiye’nin Ortadoğu’ya yöneldiği ve artık Avrupa ile ilişkilerine öncelik vermediği” savunuluyor. Aynı zamanda Ankara’nın “Rusya, Çin ve İran ile derinleşen bağlarına”, Hamas’a verdiği desteğe ve Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara atıfta bulunularak Türkiye’nin dış politikasının “Batı’nın güvenlik çıkarlarıyla temelde çeliştiğine” değiniliyor.

Tasarıya göre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara’nın diplomatik statüsünü 90 gün içinde yeniden ataması ve Türkiye’nin dış politikasında Rusya, Çin ve İran ile yakınlaştığı iddialarıyla ilgili bir rapor sunması gerekiyor.

MACARİSTAN KARŞILAŞTIRMASI

Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, söz konusu tasarının ABD Kongresi’nde bir süredir yükselen Türkiye karşıtı tutumun bir sonucu olduğunu söyledi. Nas, bunun ayrıca ABD içindeki Türkiye karşıtı lobilerin Ankara’nın Avrupa ile bağlarını zayıflatmaya yönelik baskı girişimiyle ilintili olduğunu belirtti. Türkiye’nin tam aksine Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa savunması üzerinden yakınlaşma sürecine girdiği bir dönemde bu tasarının gündeme gelmesini “manidar” olarak niteleyen Nas, “Avrupa’da savunma alanındaki yeni oluşumlardan Türkiye’yi dışlamaya yönelik bir girişim olarak görülebilir. Üstelik Trump’ın yaklaşım ve söylemlerinin Batı ittifakında derin bir çatlak oluşturduğu bu dönemde ‘Batı’nın güvenlik çıkarları ile çelişmeden’ söz etmek çelişkili olmuş” dedi.

“Türkiye’nin dış politikası eleştirilebilir. Otoriterleşme yaşandığı ve insan hakları hukuk ve demokratik değerlerde erozyon olduğu doğru” ifadelerini kullanan Nas, “Ancak bunlar Türkiye’nin Avrupa güvenliği için önemi ve Avrupa mimarisindeki yerini ortadan kaldırmıyor” sözleriyle Macaristan örneğini verdi. Nas, “Macaristan’da da otoriterleşme var ve Rusya’ya destek veriyor. Üstelik AB üyesi” ifadelerini kullandı.

Türkiye konusunda ise Nas, “Ankara, Rusya ile ilişkisini devam ettirse de Ukrayna’ya da güçlü destek verdi, NATO üyesi olmasını dahi destekledi. Türkiye’ye karşı bu tavır, Ankara’yı dışlamayı ve AB ile yakınlaşmayı engellemeyi hedefliyor” diye konuştu. Ankara’nın bu gibi girişimlere karşı “uyanık” olması gerektiğini vurgulayan Nas, iktidarın yargı bağımsızlığını ve ifade özgürlüğünü zedeleyerek söz konusu çevrelerin eline koz vermemesi gerektiğini söyledi.