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ABD'den Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması: Engellemek için çalışıyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Ukrayna savaşının Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşmesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 09:57
ABD'den Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması: Engellemek için çalışıyoruz
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine başlamasını destekleme kararını ve Ukrayna'daki savaşın tırmanmasına ilişkin "riskleri" değerlendirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım sağlayarak, gerginliğin Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşmesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

Sullivan, "Başkan Biden'ın temel görüşü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya çalışan Ukrayna'yı desteklemek için mümkün olan her şeyi yapmak niyetinde olduğumuzdur. Bunu yaparken de Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vermesini önleyecek şekilde hareket etmek niyetindeyiz" dedi.

Sullivan ayrıca, ABD'nin Kiev'e çeşitli türde silahlar tedarik ederken Rusya'nın tepkisini izlediğini belirtti.


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