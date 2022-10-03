ABD'den Ukrayna'ya destek... İstanbul'da bir araya geldiler

03 Ekim 2022 Pazartesi, 10:33

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın cumhurbaşkanlığı makamının üst düzey temsilcisi Andriy Yermak ile dün İstanbul'da bir araya geldi ve Washington'ın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, iki yetkilinin Zaporijya nükleer santrali ve Ukrayna'nın gıda ürünlerinin dünyaya ihracatı için Birleşmiş Milletler (BM) ile süregelen çalışmalarını ele aldığını belirtti.

Telegram'da yaptığı paylaşımda toplantıdan bahseden Yermak, ülkesinin ABD'nin askeri alanda desteğine değer verdiğini ve güvenlik konusunda desteğin artırılması konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Yermak, "Kremlin'in Ukrayna'da geçici olarak kontrol altına alınmış olan bölgelerde düzenlenen oylamaları tanıması karşısında küresel toplumun derhal, uygun bir yanıt vermesi gerektiğine" dikkat çektiğini ifade etti.