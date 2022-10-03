ABD'den Ukrayna'ya destek... İstanbul'da bir araya geldiler
ABD temsilcisi ve Ukrayna yetkilisi, Zaporijya nükeer santralini ve Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşen referandumu konuşmak üzere İstanbul'da bir araya geldi.
ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın cumhurbaşkanlığı makamının üst düzey temsilcisi Andriy Yermak ile dün İstanbul'da bir araya geldi ve Washington'ın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği taahhüdünde bulundu.
Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, iki yetkilinin Zaporijya nükleer santrali ve Ukrayna'nın gıda ürünlerinin dünyaya ihracatı için Birleşmiş Milletler (BM) ile süregelen çalışmalarını ele aldığını belirtti.
Telegram'da yaptığı paylaşımda toplantıdan bahseden Yermak, ülkesinin ABD'nin askeri alanda desteğine değer verdiğini ve güvenlik konusunda desteğin artırılması konusunu ele aldıklarını ifade etti.
Yermak, "Kremlin'in Ukrayna'da geçici olarak kontrol altına alınmış olan bölgelerde düzenlenen oylamaları tanıması karşısında küresel toplumun derhal, uygun bir yanıt vermesi gerektiğine" dikkat çektiğini ifade etti.
Video Haberler
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?
- İşte MHP'nin hedefindeki anket
- Özdağ'dan Erdoğan'a sert sözler
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı