ABD’den Ukrayna’ya destek: Yeni yardım paketi açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın saldırganlığına karşı ülkelerini savunmaları için Ukrayna’ya yapılacak 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat paketini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:23
ABD’den Ukrayna’ya destek: Yeni yardım paketi açıklandı
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ABD, Rusya ile savaşta olan Ukrayna’ya desteğini sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırganlığına karşı ülkelerini savunan Ukrayna’yı desteklemek üzere 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat paketi duyuruldu.

Patriot hava savunma sistemleri ile karadan havaya füze sistemlerinin bulunduğu pakette, Stinger uçaksavar sistemleri, yüksek mobiliteli topçu roket sistemleri, zırhlı araçlar, tank ve silah mühimmatı ile çok sayıda askeri teçhizat yer aldı.

Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Biden’ın da açıkça ifade ettiği gibi, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon, özgürlüğünü savunan Ukrayna’nın yanında yer almaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.


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