ABD'nin inşa ettiği Gazze iskelesine doğru ilk insani yardım gemisi yola çıktı

Gazze açıklarında ABD tarafından inşa edilen iskeleye, ilk insani yardım sevkiyatı Güney Kıbrıs'taki bir limandan yola çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 17:06
ABD'nin inşa ettiği Gazze iskelesine doğru ilk insani yardım gemisi yola çıktı
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, bir ABD insani yardım gemisinin Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımı deniz yoluyla ulaştırmak amacıyla adanın güneyinde yer alan Larnaka limanından ayrıldığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık iki ay önce Gazze sahilinin birkaç kilometre açığında büyük bir yüzer platform inşa edilmesi talimatını vermişti.

Gazze’nin Mısır'la olan Refah sınır kapısı, İsrail ordusunun salı günü Filistin tarafının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana kapalı ve Filistinliler tarafından ihtiyaç duyulan insani yardım girişi engelleniyor. 

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin kuzeyinin şu anda "tam anlamıyla bir kıtlık" durumunda olduğunu söylüyor.

Gazze'deki savaş, bölgenin 2 milyon 300 bin kişilik nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini evlerinden etti ve birçok şehirde; evlerde, hastanelerde, camilerde ve okullarda büyük yıkıma neden oldu.


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