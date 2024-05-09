ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:55
ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı
Abone Ol google-news

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine çıktı.

Kasım 2023'ten sonraki en yüksek seviyeye ulaşan başvuru sayısının 212 bin olması bekleniyordu.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 208 binden 209 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 750 artışla 215 bine yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Nisan ile biten haftada 17 bin kişi artarak 1 milyon 785 bine yükseldi.


ABD haberleri ABD Çalışma Bakanlığı haberleri işsizlik haberleri işsizlik maaşı haberleri

İlgili Haberler

Euro bölgesinde işsizlik martta sabit kaldı

Euro bölgesinde işsizlik martta sabit kaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
Büyüme, enflasyon, faiz ve işsizlik... OECD'den Türkiye tahminleri

Büyüme, enflasyon, faiz ve işsizlik... OECD'den Türkiye tahminleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!

Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!
Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı

Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı
Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'

Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'
Peter Jackson imzalı yeni Yüzüklerin Efendisi filmi 2026’da gelecek

Peter Jackson imzalı yeni Yüzüklerin Efendisi filmi 2026’da gelecek
Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Başkan Karahan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama

Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Başkan Karahan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama
Rakıdan sonra biraya da zam yolda!

Rakıdan sonra biraya da zam yolda!
İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!

İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!
Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu