ABD'den Ukrayna'ya ilave destek: 4 HIMARS sistemi daha verecek

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:42

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaklaşık 50 ülkenin savunma bakanlarının katıldığı video konferans yöntemi ile yapılan Ukrayna Temas Grubu toplantısının açılışında konuştu.

Lloyd Austin, Rusya'nın, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'i alma, Ukrayna hükümetini devirme ve Donbas bölgesini kolayca ele geçirme" hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini belirterek, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın arkasında durmaya devam edeceğini söyledi.

Austin, "Bu hafta içinde, Ukrayna için Başkan'ın (Joe Biden) yetkisiyle ABD ordusunun envanterinden yeni bir silah yardımı paketi açıklayacağız. Bu, Ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterinden Ukrayna’ya sağladığımız 16'ncı ekipman paketimiz olacak. Bu paket, Ukraynalıların çok etkin bir şekilde kullandığı ve savaş alanında önemli fark yaratan 4 HIMARS gelişmiş roket sistemlerini içerecek" dedi.

Austin, pakette ayrıca Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mühimmatının da olacağı bilgisini verdi.

Austin ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya ÇNRA sistemleri verdiğini hatırlatarak, Almanya'nın sağlayacağı silahların da yakında Ukrayna'da olacağını dile getirdi.

Pentagon şu ana kadar Ukrayna'ya toplam 12 HIMARS sistemi vermişti. Bu yeni paketteki 4 HIMARS sistemi ile ABD'nin Ukrayna'ya verdiği HIMARS sistemi sayısı 16'ya çıkacak.