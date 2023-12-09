ABD’den veto açıklaması: Süreç aceleye getirildi

Yayınlanma: 09.12.2023 - 14:54

Güncelleme: 09.12.2023 - 14:55

Açıklamayı yapan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, “Maalesef önerilerimizin neredeyse tamamı göz ardı edildi. Ve bu aceleye getirilmiş sürecin sonucu, gerçeklikten kopuk, ibreyi somut bir şekilde ileriye doğru hareket ettirmeyen dengesiz bir karar tasarısı oldu. Bu nedenle maalesef destekleyemedik” dedi.

Büyükelçi Robert Wood açıklamasında ayrıca karar metninde Hamas ve 7 Ekim olaylarıyla ilgili ‘kınama’ dilinin kullanılmadığını belirterek karardaki ateşkes çağrısını “Belki de en gerçek dışı olanı, bu kararın koşulsuz ateşkes çağrısını içermesidir” sözleriyle eleştirdi.

Woods, Gazze’de ateşkesin Hamas’ın yeniden güçlendireceğini ileri sürdü.

Rusya, Çin, Fransa, Japonya, Arnavutluk, BAE, Brezilya, Ekvador, Gabon, Gana, İsviçre, Malta ve Mozambik’in ‘evet’ oyu verdiği, İngiltere’nin çekimser kaldığı karar tasarısı, ABD’nin oyuyla veto edilerek BMGK tarafından benimsenmedi.

Filistin Gözlemci Devleti Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, kararın benimsenmemesini "felaket" olarak nitelendirdi. Mansour “Milyonlarca Filistinlinin hayatı pamuk ipliğine bağlı, her biri kutsal ve kurtarılmaya değer" ifadelerini kullandı.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, veto sonrasında açıklama yaparak “Bugün yanımızda durup liderliklerini ve değerlerini gösterdikleri için ABD'ye ve Başkan Biden'a teşekkür ediyorum” dedi.

Fransa Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, BM şefinin Gazze'de ortaya çıkan insani trajedi konusunda alarm vermesinde haklı olduğunu belirterek "Fransa bu karara bu nedenle oy verdi ve bu nedenle acil ve kalıcı bir insani ateşkes talep ediyoruz" dedi.