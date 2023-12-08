İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Elimizi Gazze'nin üzerinden çekmeyeceğiz'

Yayınlanma: 08.12.2023 - 19:50

Güncelleme: 08.12.2023 - 19:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD tarafından Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremi hatırlatan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketini haber alır almaz devlet olarak tüm kurumlarımızla birlikte hemen afet bölgesine koştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın emrine sunduk.

"TEK YÜREK OLDUK"

O gün AFAD, Jandarma, UMKE, polis ve askerler, madenciler, itfaiyeciler, Kızılay, STK'lar, tüm vatandaşlarımızla ülke olarak bir olduk, yekvücut olduk, tek yürek olduk.

Tüm STK'ların kalbi, gönüllüleriyle birlikte deprem bölgesinde attı. Vakıflarımız, derneklerimiz, gönüllü kardeşlerimizin varlığı bizlere, ülkemize güç verdi. Bugün yaklaşık E-Devlet üzerinden müracaat eden ve 1 milyon 500 bine ulaşan AFAD gönüllülerimiz; depremlerde, selde her türlü afette vatandaşlarımızın yanında."

"SEYİRCİ KALMIYORUZ"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yerlikaya "Hastaneler, ibadethaneler, okullar bombalanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor, masum insanlar katlediliyor. Gazze'de ölen sadece çocuklar, analar, babalar değil, zulme seyirci kalan insanlıktır ama biz seyirci kalmıyoruz. Tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan milletimizin kalbi, bugün de Gazze için, Filistin için, mazlumlar için çarpıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi; Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır. Biz de Türkiye olarak, tüm insanlığın gönüllüleri olarak, elimizi Gazze'nin, mazlumların üzerinden çekmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.