ABD'den Wagner iddiası: 30 bin mensubu öldü ya da yaralandı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:53

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:53

Birleşik Krallık (BK) istihbaratı, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşında Kremlin'e bağlı güçlerden yaklaşık 200 bin savaşçının yaralandığını ya da öldüğünü öne sürdü.

BK Savunma Bakanlığı'nın cuma günü yaptığı açıklamada, bu savaşçılardan 40 bin ila 60 bininin çatışmalarda öldüğü savunuldu.

Söz konusu rakamların, hem Rus ordusunu hem de paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun savaşçılarını kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, kayıpların çoğunun Ukrayna'nın havan saldırılarının yanı sıra Rus cephesindeki ilkyardım müdahalelerinin yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise cuma günkü açıklamasında, 9 bin Wagner savaşçısının çatışmalarda öldüğünü, 21 binininse yaralandığını iddia etti.

ABD ve BK, Wagner Grubu'nun Rus hapishanelerindeki mahkumları silahlandırıp cepheye sürdüğüne de dikkat çekti. Öldürülen kişilerin çoğunun savaş eğitimi almamış suçlulardan oluştuğu ifade edildi.

Buna ek olarak ABD, savaşın başından beri en az 100 bin Ukrayna askerinin de öldüğünü veya yaralandığını öne sürüldü.

Öte yandan Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, 9 Şubat'taki açıklamasında, artık hapishanedeki mahkumları af karşılığında savaşa göndermeyeceklerini söylemişti.

Prigojin kararın nedenini paylaşmazken, söz konusu adım Rus ordusuyla Wagner Grubu arasındaki tansiyonun artmasının ardından gelmişti.

Donetsk'teki Soledar şehrine geçen ay düzenlenen saldırılarda Prigojin, şehrin Wagner savaşçıları tarafından ele geçirildiğini iddia etmiş, Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'sa başarının Rus paraşütçülere ait olduğunu savunmuştu.

Wagner kurucusunun buna tepki göstermesi üzerine Savunma Bakanlığı başka bir açıklama daha yaparak, cesur mücadeleleriyle Soledar'ın kazanılmasına katkı sağladıkları için Wagner savaşçılarına teşekkür etmişti.