Son dakika: Rusya'nın Ukrayna hamlesi sonrası ABD'den yaptırım kararı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Reuters
21 Şubat 2022 Pazartesi, 23:32
Son dakika: Rusya'nın Ukrayna hamlesi sonrası ABD'den yaptırım kararı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.

KARARNAME YAYIMLANACAK

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak" ifadeleri kullanıldı.


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