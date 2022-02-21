Son dakika: Rusya'nın Ukrayna hamlesi sonrası ABD'den yaptırım kararı
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak" ifadeleri kullanıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.
KARARNAME YAYIMLANACAK
Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu kararına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak" ifadeleri kullanıldı.
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