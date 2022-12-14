AB'de 2,2 milyar Euro'luk vergi kaçakçılığı soruşturması
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı koordinasyonunda Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) tarafından 14 ülkede eş zamanlı yapılan operasyonlarda, yaklaşık 2,2 milyar Euro'luk vergi kaçıran 24 kişi gözaltına alındı.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, 2,2 milyar euroluk vergi kaçıran 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Portekiz merkezli bir şirket ve onunla bağlantılı Avrupa'daki birçok firmaya yapılan operasyonun bugüne kadarki en kapsamlı vergi kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtildi.
Nisan 2021’de Portekiz merkezli bir elektronik firmasının faaliyetlerini mercek altına alan güvenlik birimlerinin, söz konusu firmayla bağlantılı 30 ülkedeki 9 bin firma ve 600 kişinin ticari faaliyetlerini incelediği kaydedildi.
EPPO'nun, 29 Kasım'da 14 AB ülkesindeki güvenlik birimlerini yönlendirerek başlattığı, eş zamanlı yapılan operasyonların 2,2 milyar avroluk vergi kaçıran, tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihaz satışı yapan Portekiz'deki firma ve bağlantılı diğer şirketlere yönelik olduğu belirtildi.
Operasyonlar kapsamında 312 ev aranırken, Portekiz, İtalya ve Fransa'da toplam 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonlar neticesinde 529 banka hesabı dondurulurken, 81 gayrimenkul, 31 lüks araç, 2,5 milyon avro nakit, 1 kalaşnikof tüfek ve değeri toplamda 67 milyon avroyu bulan elektronik cihaza el konulduğu belirtildi.
Lüksemburg merkezli EPPO, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon avroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.
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