AB'den Antalya merkezli havayolu şirketine uçuş yasağı!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:53

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:53

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelere, şirketlere ve bireylere yaptırımlar uygulayan Avrupa Birliği, Rusya ile bağlantılı olduğunu ileri sürerek Antalya merkezli Southwind Hava Yollarına uçuş yasağı getirdi.

Aerotelegraph.com'da yayınlanan haberde, Finli havacılık otoritesinin yaptığı araştırmada Southwind'in ana mülkiyet payının ve fiili kontrolünün Türkiye'de değil, Rusya'da olduğu ve Rus aktörlerle bağlantılı olduğu sonucuna varıldığı öne sürüldü.

Bunun sonucunda Finlandiya, Southwind'e Antalya-Helsinki arasında uçuş izni vermezken, diğer Avrupa ülkelerinin nasıl davranacağı sorusu ortaya çıktı.

TurizmGüncel'in aktardığına göre, Southwind Hava Yolları Almanya'da Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih ve Stuttgart'a uçmak istiyordu. Ayrıca, Yunanistan'ın Kandiye kenti de uçuş programında yer aldı.

Son olarak Brüksel, 28 Mart Perşembe günü üyelerine; resmi şirket adı olan Cortex Havacılık ve Turizm Ticaret olan Southwind Airlines'ın 833/2014 Sayılı Yönetmeliğin 3d maddesi 31 uyarınca kalkış, uçuş ve iniş yasağı getirildiğini bildirdi. Söz konusu yasağın derhal uygulamaya başlanacağı ifade edildi.

Avrupa hava sahasının tamamı Southwind'e kapatıldığı için, şirketin Zürih'e uçamayacağı kaydedildi.