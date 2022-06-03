AB'den Belarus'a yeni yaptırım kararları
Avrupa Birliği (AB), sivil topluma ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararları aldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, "ülke içindeki baskı ve insan hakları ihlalleri" nedeniyle 12 kişi ve 8 kuruluşa kısıtlayıcı tedbir uygulanacak.
Yaptırım listesine alınan kişiler arasında Belarus hükümetinden yetkililer, iş adamları ve aileleri, yargı mensupları ile televizyon programcıları bulunuyor. Listede ayrıca Aleksandr Lukaşenko ve ailesiyle ilişkileri nedeniyle Sırp iş adamı Bogoljub Karic de yer alıyor.
Yaptırım uygulanacak kuruluşlar arasında ise potas üreticisi şirket Belaruskali, bu şirketin ihracat kolu Belarusian Potash Co. devlet televizyonu ve radyosu Belteleradio, ayrıca tütün ürünleriyle toplu taşıma aracı üreten şirketler bulunuyor.
AB'nin Belarus'a daha önceki yaptırımlarıyla birlikte kısıtlayıcı tedbir uygulanan kişi sayısı 195'e, kuruluş sayısı 35'e çıktı. Yaptırımlar varlıkların dondurulması ve seyahat yasağını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşlarıyla şirketlerinin listedekilere fon sağlaması yasaklanıyor.
AB, Belarus'ta ağustos 2020'de yapılan ve Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimlerin sonucunu tanımadığını, seçimde hile yapıldığını, muhalefete baskı uygulandığını gerekçe göstererek bu ülkeye yönelik çeşitli yaptırım kararları almıştı.
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