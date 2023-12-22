AB'den Gazze için harekete geçme çağrısı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:02

AB Dış İlişkiler Servisince yayımlanan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in ortak açıklamasında Gazze'deki kıtlık riskine ilişkin endişelere yer verildi.

Dünya Gıda Programının (WFP) Gazze'ye yönelik dün yayımladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun sonuçları hakkında "büyük bir şaşkınlık" yaşandığı vurgulanan açıklamada, nüfusun dörtte birinin "felaket boyutunda" açlık ve kıtlıkla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, IPC'nin dünyanın hiçbir yerinde bu düzeyde bir gıda güvencesizliğini kaydetmediğinin altı çizilerek, "Bu, vahim bir gelişmedir ve ölümcül bir insani felaketi önlemek üzere tüm dünyanın harekete geçmesi için bir uyandırma çağrısı olmalıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, insanların açlıktan ölmesini engellemenin "tek" yolunun sivillerin korunmasını sağlamak, insani yardım ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye güvenli erişimine izin vermek ve ihtiyaç sahibi tüm sivillere yeterli gıdanın sağlanması olduğu bildirildi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, "Halihazırda felaket boyutunda olan durumun daha da kötüleşmesini önlemek için acilen hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım erişiminin devam etmesine ihtiyacımız var. Temel gıda maddelerine erişimin olmaması, kıtlığa neden olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

WFP, açıkladığı IPC raporunda Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğunu duyurmuştu.

Raporda Gazze'de 570 binden fazla kişinin de "felaket düzeyinde açlıkla" karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuştu.

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Filistin'e yönelik tüm AB yardımlarının durdurulduğunu duyurmuştu.

Varhelyi'nin açıkladığı karar, bazı AB üyesi ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

AB yönetimi, kısa süre sonra bunu düzelterek yardımların "Hamas'a gitmesini engellemek için gözden geçirileceğini" açıklamıştı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, gözden geçirme sürecinin ardından AB yardımlarının doğrudan veya dolaylı olarak "terör örgütü Hamas"a fayda sağladığına dair hiçbir belirti bulunamadığını, yardımların aksamadan süreceğini duyurmuştu.