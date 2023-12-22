Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Gram altında yeni zirve!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Tescilli Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- 'Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu'
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!