Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 08:55

Güncelleme: 22.12.2023 - 08:55

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.