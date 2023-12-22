Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

AA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 08:55
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.


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