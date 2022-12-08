Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a onay: Schengen bölgesine katıldı
Avrupa Konseyi, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'te Schengen bölgesine katılmasını onayladı.
AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi içişleri bakanları düzeyinde Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılımı konusunda anlaşmaya vardı.
Açıklamada, "Çek Dönem Başkanlığı sayesinde Schengen alanı on yılı aşkın bir süredir ilk kez genişliyor. Bakanlar Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'ten itibaren üyeliğini onayladılar" denildi.
Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen üyeliği başvuruları reddedilerek, başvurulara ilişkin karar ertelendi. Hollandalı ve Avusturyalı yetkililer, Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılımı konusunda gerekli koşulları sağlayamadığını söyledi.
Avusturya İçişleri Bakanlığı Başkanı Gerhard Karner, artan yasadışı sınır geçişleri nedeniyle Viyana'nın, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılmasını desteklemeyeceğini doğruladı.
Şu anda Schengen bölgesi 22 AB ülkesi ile birlikte İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn da dahil olmak üzere toplam 26 ülkeyi kapsıyor.
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