Schengen vizesi sorunu büyüyor: Başvurular 10'uncu maddeye takılıyor

18 Ekim 2022 Salı, 14:44

Türkiye'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan turistik vize başvurularının reddedilme oranı son yıllarda artış gösterdi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunduğu rapora göre, 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi. Schengen vizesi başvurularında 2015 yılından bu yana verilen ret oranı 4,5 katına çıktı. 2015’te yüzde 95,71 olan vize başvurusu kabul oranı yüzde 80,98’e indi.

Show TV'de yer alan habere göre, Schengen vizesi için başvuru yapanların çoğu ise 10'uncu maddeden ret cevabı alıyor. Planlanan kalışa ilişkin gerekçenin inandırıcı olup olmadığı ve seyahat amacının net olarak belirtilmesini isteyen 10'uncu madde, ret cevabına gerekçe olarak gösteriliyor.

Öte yandan 10'uncu maddeden ret cevabı alanların içinde tüm belgelerini eksiksiz olarak tamamlamış; buradaki mal varlığını ve şirketlerini e dayanak olarak göstermiş kişiler de bulunuyor. Schengen vizesi için başvuru yapan bir iş insanı, "Şirketimizde 600 çalışanımız var. Her şeyimiz yasal. Tüm evraklarımız tamamken ret aldık" diye konuştu.

Vize başvurusu reddedilen Türkiye vatandaşlarının 2015’ten bu yana AB konsolosluklarına ödediği rakam (kısa süreli vize başvurusu ücreti olan 60-80 dolarlık ücretler baz alındığında) en az 26 milyon 313 bin 980 Euro. Türkiye vatandaşlarının AB konsolosluklarına ödediği toplam para ise aynı dönem için en az 315 milyon 866 bin Euro.