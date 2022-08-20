Schengen çıkmazı seyahat acentelerini de vurdu: 'Turlarda iptallere kadar...'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:10

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere seyahat için gereken Schengen vizesi ile ilgili uzun süredir yaşanan sıkıntıların, hem söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen yurttaşlar hem de yurt dışına seyahat düzenleyen birlik üyesi seyahat acenteleri için önemli ve yıkıcı bir soruna dönüşmüş durumda olduğunu belirtti.

Özellikle yurt dışına tur düzenleyen (outgoing) acentelerinin, son üç yıldır dünyayı etkisi altına alan ve seyahatleri durma noktasına getiren salgın döneminde yaşadıkları büyük mağduriyetin ardından bir de vize sorunu ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"TURLARDA İPTALLERE KADAR..."

"Vize başvurularında yaşanan sıkıntılar seyahat acentelerimizin üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açmıştır. Seyahat acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır. Pandemi süreci sonrasında tüm dünyada artan seyahat eğilimi vize başvurularına da yansıyarak yığılmalara yol açmakla birlikte vize başvurularına yanıt sürelerinin 10 haftayı bulan sürelere ulaşması ve vize başvurularındaki kabul oranlarının büyük düşüş göstermesi önemli bir sorun teşkil etmektedir.

Bununla birlikte ortalama 3 bin TL tutarındaki vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmiyor oluşu da Schengen vizesi çerçevesinde yaşanan sorunların artmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla kendi sorumluluklarında olmayan bu durum, seyahat acentelerimizin tüketici hakları noktasında müşterileri ile karşı karşıya gelmelerine yol açmakta, güven kaybı yaşamalarına neden olmaktadır."

"CİDDİ KAYIPLARA UĞRADI"

Bağlıkaya, toplumlar arasında barış köprülerinin kurulmasında çok önemli bir misyona sahip turizm hareketlerinin bu tür olumsuz durumlar sonucunda kesintiye uğraması nedeniyle, Türkiye ve dünyada önemli bir sektör olan turizm sektörünün ciddi kayıplara uğradığını ve yara aldığını aktardı.