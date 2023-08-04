AB'den 'iklim felaketleri' uyarısı: Alarm veriyor

Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:19

Güncelleme: 04.08.2023 - 15:19

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Avrupa'da felaket durumu alarm veriyor" ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın hem yüksek sıcaklıklar hem yağmur nedeniyle kırmızı alarm durumunda olduğu belirten Lenarcic, İsveç, Norveç, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya'da sel alarmı verildiğini aktardı.

Janez Lenarcic, Bulgaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan ve Türkiye'de ise orman yangını tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Avrupa Acil Müdahale Koordinatörlüğü görevini de yürüten Lenarcic, AB'nin durumu yakından gözlemlediğini ve yardıma hazır olduğunu kaydetti.