AB’den İsrail'e çağrı: Çatışmalara derhal ara verilsin

Yayınlanma: 13.11.2023 - 08:07

Güncelleme: 13.11.2023 - 08:07

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Gazze Şeridi’nde çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısında bulundu.

AB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde derinleşen insani krizden ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, “AB, insani yardımın Gazze halkına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi, sınır geçişlerinde kapasitenin arttırılması ve özel bir deniz yolu da dahil olmak üzere insani yardım koridorlarının oluşturulması çağrılarına katılıyor” denildi.

İsrail’in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendini savunma hakkı olduğu yinelenen açıklamada, “AB, insani yardım koridorları ve insani ihtiyaçlara yönelik duraklamalar da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alınması suretiyle insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuyor. Bu bağlamda 9 Kasım’da Paris’te düzenlenen insani yardım konferansının sonuçlarını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için Hamas’a da çağrıda bulunulan açıklamada, “Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin (ICRC) rehinelere erişimine izin verilmesi büyük önem taşımaktadır. Sivillerin çatışma bölgesini terk etmelerine izin verilmelidir. Bu çatışmalar hastaneleri ciddi şekilde etkilemekte ve siviller ile sağlık personeline korkunç zararlar vermektedir. AB, uluslararası insancıl hukukun hastanelerin, tıbbi malzemelerin ve hastanelerdeki sivillerin korunmasını şart koştuğunu vurgular. Ayrıca hastanelere en acil tıbbi malzemelerin derhal tedarik edilmesi ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda İsrail’i sivillerin korunmasını sağlamak üzere azami itidal göstermeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada, AB’nin Gazze halkına sürekli bir yardım akışı sağlamak ve gıda, su, tıbbi bakım, yakıt ve barınağa erişimi kolaylaştırmak üzere uluslararası ortaklar, BM ve diğer kuruluşların yanı sıra bölge ülkeleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.