İsrail'de sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı
Canlı yayına silahla çıkan İsrailli sunucu Lital Shemesh, İsrail halkının silahlanması gerektiğini savundu.
İsrailli sunucu Lital Shemesh Kanal 14'teki canlı yayına belinde silahla çıkarak, dünyanın gündemine oturdu.
Kanal 14 stüdyosunda objektiflere yansıyan karede, sunucu Shemesh'in belinde silah olduğu görüldü.
Canlı yayına bu şekilde çıkan Shemesh hakkında yapılan yorumlarda, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı" şeklinde ifadeler kullanıldı.
SİLAHLANMA ÇAĞRISI YAPTI
Shemesh, sosyal medya hesabından geçen aralık ayında yaptığı paylaşımda, atış eğitimindeki anlarını göstermişti.
İsrailli sunucu, söz konusu fotoğrafa, "Gidin silahlanın" notunu düşmüştü.
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