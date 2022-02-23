AB'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u genel merkezde kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Amor ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Basına kapalı yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
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