Erdoğan'a CHP'den 'Müslüm Baba'lı yanıt

22 Şubat 2022 Salı, 16:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a “İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?” diye soruldu.

Erdoğan'ın 'Müslüm Baba'lı yanıtı dikkat çekti.

Erdoğan, "Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara'dan İstanbul'a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var" dedi.

CHP'DEN 'MÜSLÜM BABA'LI YANIT

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Erdoğan’a tepki gösterdi.

Öztrak, “Asıl milletimiz, Müslüm Baba gibi, tam damardan sandıkta size girecek. Beşli çetelerinizle, milletin kesesinden adrese teslim dağıttığınız avrolu, dolarlı ihalelerinizle, yanaşmalarınızla 20 yılın ağır faturası önünüze konacak. Yok öyle masayı devirip, faturayı ödemeden kaçmak…” ifadelerini kullandı.