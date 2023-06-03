AB'den Kosova uyarısı: Olumsuz sonuçlara yol açacaktır

Yayınlanma: 03.06.2023 - 15:57

Güncelleme: 03.06.2023 - 15:58

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova'daki durumla ilgili AB adına açıklama yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarını kınayan Borrell, "Şiddet önlenebilirdi ve gelecekte önlenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "Kosova ve Sırbistan'a, derhal ve şartsız olarak gerginliğin düşürülmesi, ayrılıkçı söylemleri kesme ve daha fazla koordinasyonsuz eylemlerden kaçınmaları için çağrıda bulunuyoruz. Sükunet acilen sağlanmalıdır. AB, kararlı tedbirler uygulamaya hazırdır. Gerginliğin düşürülememesi olumsuz sonuçlara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

AB'NİN BEKLENTİLERİNİ YİNELEDİ

Borrell, Kosova'nın gerilimi tırmandırmayacak şekilde hareket etmesini ve kuzeydeki belediyelerde polis operasyonlarını durdurmasını beklediklerini vurguladı.

Belediye başkanlarının görevlerini belediye binaları dışındaki başka yerlerde sürdürmeleri, 4 belediyede en kısa sürede erken seçim kararı ilan edilmesi gerektiğini belirten Borrell, seçimlerin kapsayıcı şekilde yapılması ve Kosovalı Sırpların da seçimlere katılmasını beklediklerinin altını çizdi.

Borrell, Sırp ordusunun yüksek alarm düzeyine geçmesinden de endişe duyduklarını kaydetti.

Kosova ile Sırbistan'ı AB'nin kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecini sürdürmeye davet eden Borrell, iki tarafa daha önce normalleşme için imzaladıkları anlaşmaya uyarak Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması amacıyla çalışmaların hemen başlatılması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.